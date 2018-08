Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii de la Ranca intervin pentru a salva doua persoane ranite in urma unui accident de motocicleta produs pe Transalpina, in Masivul Parang. Din primele informatii, ar fi vorba despre un barbat si o femeie din German...

- Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 19 localitati din 12 judete pentru inlaturarea efectelor de vremea rea, au anuntat, marti, reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Au fost inundate sute de curti si beciuri, dar si zeci de gospodarii. Cea mai grava…

- Salvamontistii din Busteni si jandarmii montani au demarat, miercuri, o actiune de cautare a unui parapantist american care ar fi disparut in Masivul Bucegi, operatiunea fiind dificila din cauza zonei extinse de interventie. Parapantistul facea parte dintr-un grup de turisti straini format din doi americani…

- Asistenta medicala a fost ceruta in cazul barbatului de 61 de ani de catre persoanele care faceau parte din grupul sau. Turistii au anuntat la 112 ca barbatul a fost muscat de o vipera in Muntii Lotrului. Elicopterul SMURD nu poate interveni deoarece este furtuna in zona, astfel ca intervin…