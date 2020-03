Stiri pe aceeasi tema

- Pâna în prezent, opt state din SUA au declarat stare de urgența ca raspuns la epidemia de coronavirus, potrivit CNN. Autoritațileau confirmat cel puțin 21 de dece în trei state, 18 în Washington, doua în Florida și unul în California. Acestea trei au fost printre…

- Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a instaurat sambata starea de urgenta pentru a lupta impotriva noului coronavirus, care continua sa se raspandeasca, cu 21 de cazuri noi si un total de 76, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Starea de urgenta face posibila accelerarea procedurilor de…

- Autoritatile au declarat stare de urgenta, la sfarsitul saptamanii trecute, dupa ce sambata a fost raportat primul deces al unui american din cauza coronavirusului, un barbat de aproximativ 50 de ani care suferea si de alte afectiuni. Cinci dintre cele sase decese au fost inregistrate in regiunea…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii din Iran a anuntat, vineri, 34 de decese si 388 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, potrivit Reuters. Rugaciunile de vineri au fost suspendate in majoritatea provinciilor tarii.

- Autoritațile de sanatate de publica din privincia chineza Hubei au anunțat marți ca alte 103 persoane au murit in ultimele 24 de ore din cauza coronavirusului. Bilanțul total se ridica acum la 1.011 decese in China continentala și 1.013 la nivel global, relateaza CNN, citat de digi24.ro.

- Autoritațile din China au prelungit cu inca trei zile vacanța de Anul Nou, pana pe data de 2 februarie, pentru a incerca sa impiedice raspandirea epidemiei de coronavirus, care a izbucnit inițial in orașul Wuhan. Așa cum era de așteptat, și pe fondul interdicțiilor de calatorie in mai multe orașe din…

- Cel putin patru persoane au fost ucise in incidentul armat produs, marti dupa-amiaza, in Jersey City, in statul american New Jersey, afirma surse citate de postul NBC New York, confirmand si moartea a doi suspecti.