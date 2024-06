Stiri pe aceeasi tema

- Soțul Biancai, tanara de 19 ani din Suceava, care a murit dupa ce a nascut, a fost nedezlipit de sicriu! Au aparut pe rețelele de socializare imagini dureroase de la priveghi. Femeia a avut parte de un sfarșit tragic.

- Marian Mexicanu și soția lui au trecut prin momente grele, dupa ce bunica și tatal ei au murit. Ana-Maria și-a pierdut cele mai dragi persoane la o zi distanța și ii este inca greu sa accepte moartea lor.

- Au aparut imagini sfașietoare de la inmormantarea lui Madalin! Tanarul in varsta de 23 de ani a murit in Olt, in timp ce il urmarea pe presupusul amant al iubitei sale. Iata fotografii de cand tanarul a fost condus pe ultimul drum!

- Momente grele pentru familia Mariei, gravida care a murit la Maternitatea din Bacau, impreuna cu bebelușul ei, la 24 de ore dupa ce s-a internat. Familia nu iși poate reveni din șoc și vrea sa se faca dreptate. Rudele ii acuza, in continuare, pe medici și susțin ca sunt vinovați pe moartea femeii.

- Artistul s-a nascut nevazator și a avut o cariera indelungata in muzica romaneasca. Este cunoscut pentru piesa „Eternitate” – primul sau șlagar, lansat in 1973, dar și pentru hit-ul „Mai avem nevoie și de iarba” din 2002, scrie europafm.ro. S-a nascut la Ploiești și a urmat școala din București pentru…

- Gemenii care au murit intoxicați cu monoxid de carbon au fost conduși pe ultimul drum. Au aparut imagini sfașietoare de la inmormantarea celor doi copii de 9 ani. Intreaga comunitate și-a luat ramas-bun de la ei.

- Caz șocant de moarte subita: o femeie de 40 de ani, membru PSD, a murit in somn langa iubitul ei dupa ce au fost la o petrecere intr-un restaurant din Targu-Jiu cu o seara inainte. Decesul ei vine la scurt timp dupa ce aceasta și-a facut analizele medicale pentru pregatirea unei sarcini. O tragedie…

- Au aparut noi imagini din seara atacului de la Padina, in urma caruia Sorin Anghet, un barbat in varsta de 41 de ani, a murit. Ce s-a intamplat in momentul in care victima a reușit sa iasa din cladire, in parcarea localului.