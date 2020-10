Stiri pe aceeasi tema

- Conform Primariei Sectorului 4, la Scoala Gimnaziala nr. 190 o eleva a fost confirmata pozitiv, la Scoala Gimnaziala nr. 97 - un elev, la Colegiul National de Arte Dinu Lipatti - un cadru didactic, la Scoala Gimnaziala "Martisor" - un cadru didactic, la Scoala Gimnaziala "Eremia Grigorescu" - o persoana,…

- COMUNICAT - privind masuri adoptate la nivelul Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti pentru gestionarea cazurilor de infectare cu SARS-COV-2 in randul elevilor, profesorilor si personalului nedidactic al scolilor SCOALA GIMNAZIALA NR. 79 INTRA IN SCENARIUL ROSU DE FUNCTIONARE Primaria Sectorului 4…

- "Primaria Sectorului 4 a dispus in aceasta dupa-amiaza, in regim de urgenta, masuri de dezinfectie a unor sali de curs, de la 3 unitati de invatamant, dupa ce alti 4 elevi au fost confirmati cu coronavirus. Totodata, ca si cazurile precedente, autoritatea locala va asigura si testarea tuturor cadrelor…

- Dupa ce un elev de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Capitala a fost depistat pozitiv cu COVID -19, Inspectoratul Școlar al Muncipiului București a declarat pentru Libertatea ca are cunoștința de cel puțin inca doua cazuri confirmate cu acest virus.O eleva de clasa a VIII-a, de la Școala Titu…

- Cursurile dintr-o clasa in an terminal de la Colegiului Național „Gheorghe Șincai” din București au fost suspendate dupa ce unul din elevi a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Restul elevilor clasei vor invața in sistem online. Sala de curs a fost dezinfectata, urmand ca intreaga școala sa fie supusa…

- Cursurile unei clase a XII-a de la Colegiul National “Gheorghe Sincai” din București se vor desfasura online, dupa ce unul dintre elevi a fost confirmat, miercuri, cu Covid 19. Parinții și elevii au fost anunțați aseara. „Primaria Sectorului 4, impreuna cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti…

- Cu o zi inainte de debutul anului școlar, se revizuiește situația privind deschiderea unor școli. Anunțul a fost facut duminica dimineața de ministrul Educației, Monica Anisie, care a declarat ca au existat unitați de invațamant din București care au solicitat pe ultima suta de metri schimbarea scenariului…

- "Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a comunicat astazi, 07.09.2020, rata de incidenta a imbolnavirilor, cumulata la 14 zile, a carei valoare este de 1,12. Potrivit Ordinului comun MEC/MS nr. 5487/1494 din 31.08.2020, Anexa nr. 1 pentru aprobarea masurilor de organizare a…