Stiri pe aceeasi tema

- Un comunicat al procuraturii a precizat ca imobilul din cartierul Hadayek al-Qubba din oras "s-a prabusit complet", provocand moartea a opt persoane, transmite AFP. Totul s-ar fi intamplat din cauza unui barbat care a daramat un perete, intr-un apartament de la etajul 1 al blocului, informeaza News.ro."Lucratorii…

- Diana Necula este o tanara din Buzau care are o poveste de viața impresionanta. Deși a fost admisa la toate facultațile de Medicina din Romania, continua sa iși ajute parinții la treburile gospodarești și sa vanda roșii in piața. Viitoarea studenta este mandra de munca pe care o face acasa, cot la cot…

- Tragedie evitata in ultima clipa, in Capitala: Cinci persoane care așteptau autobuzul intr-o stație, la un pas sa fie spulberate de o mașina.Cinci persoane, care așteptau autobuzul in stație, in dreptul parcarii de la Piața Drumul Taberei, din Sectorul 6, au fost la un pas sa fie spulberate de un…

- Dupa mai multe luni de la desparțiea de Alex Dobrescu, viața Cristinei Cioran s-a schimbat radical! Fosta prezentatoare TV a fost prezenta la un eveniment monden din Capitala și ne-a oferit un interviu inedit, in exclusivitate pentru Playtech Știri. Cristina Cioran a vorbit despre viața sa sentimentala,…

- Aproximativ 42.000 de persoane risca sa fie afectate de inundații in zonele controlate de Rusia și Ucraina de-a lungul raului Nipru, dupa ce un baraj s-a prabușit, in timp ce șeful Organizației Națiunilor Unite a avertizat cu privire la „consecințele gra

- 27 de persoane cu comportament suspect au fost conduse la sediile Poliției pentru identificare și documentare. Anunțul a fost facut de poliție la nici jumatate de ora de la inceperea oficiala a protestului antiguvernamental organizat de Mișcarea Pentru Popor (MPP). {{677898}}„Patru dintre cele 27 de…

- Un apartament din centrul Chișinaului a fost cuprins de flacari. Totul s-a produs in seara zilei de joi, 27 aprilie, pe strada pietrarilor 8. Din nefericire, au fost depistate 3 cadavre carbonizate. Apelul a parvenit la Serviciul Unic de Urgența112 la 21:13, localizat 21:54. Focul a fost lichidat in…

- Anamaria Prodan a recunoscut relația cu milionarul Flavius Nedelea, alaturi de care spune ca traiește o poveste de dragoste așa cum și-a dorit dintotdeauna. Intr-un interviu pentru Wownews, impresara i-a amintit și pe foștii ei soți, a avut chiar și un mesaj de reconciliere pentru Laurențiu Reghecampf.…