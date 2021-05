Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al centrului pentru coordonarea traficului feroviar și-a impușcat mortal 8 colegi și l-a ranit pe un altul inainte de a-și lua viața miercuri, in San Jose, California. Este unul dintre cele mai mortale atacuri armate din Statele Unite din ultimele luni, relateaza Reuters. Autoritațile nu…

- Opt persoane au fost ucise joi noaptea în timpul unui incident armat la o unitate FedEx din apropierea Aeroportului Internațional din Indianapolis, relateaza Reuters și Insider.În timpul unei scurte conferințe de presa ofțerul Genae Cook de la Departamentul Poliției Metropolitane…

- Zece persoane, printre care un polițist, au fost ucise intr-un atac armat, luni, la un supermarket din orașul Boulder, Colorado, relateaza Reuters. Acesta este al doilea incident grav de acest fel din ultima...