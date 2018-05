Opt nume noi la Metalhead Meeting, ultima saptamana de presale si bilete de o zi

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20 de spectacole ale unor trupe din Bucuresti, Braila, Craiova, Ploiesti si Piatra Neamt vor fi prezentate, in perioada 19-26 mai, la cea de-a XV-a editie a Festivalului „Buzau iubeste teatrul”. Specacolele se vor desafașura atat in sala teatrului, cat și in spații neconvenționale. Ediția din…

- Astfel, cele trei curse saptamanale operate de compania TAROM spre Cluj-Napoca sunt directe, nu cu escala la Bucuresti. „Vinovat" de confuzie este site-ul www.tarom.ro: daca faceti rezervare, selectati zborurile „directe", nu optiunea „direct sau conexiune" - care va aduce doar cursele cu escala in…

- Ediția din acest an a festivalului UNTOLD vine cu surprize pentru fanii celui mai așteptat eveniment muzical al anului. Pentru ca UNTOLD a devenit unul dintre festivalurile lui de suflet, Armin van Buuren și-a dorit ca în acest an sa fie cel care va face din ceremonia de închidere a ediției…

- Editia a patra a Spotlight - Bucharest International Light Festival va incepe joi seara, la Bucuresti, si cuprinde 27 de instalatii, proiectii si sesiuni de video mapping din Romania si din mai multe tari. Arcul de Triumf, Ateneul Roman, Teatrul Odeon, Muzeul Antipa, sediul Ministerului Afacerilor…

- Un cantaret celebru, jamaican la origini, va concerta la Arenele Romane din Bucuresti pe 23 mai, incepand cu ora 19.00. Show-ul face parte din Mad Love Europe Tour. In deschiderea concertului vestitului Sean Paul vor canta Faydee, Fly Project si Simona Nae. After party-ul va continua ulterior in aceeasi…

- Edtia a saptea a festivalul Metalhead Meeting va avea loc pe 6 si 7 iulie la Arenele Romane din Bucuresti. Primele trupe confirmate la festival au fost finlandezii de la CHILDREN OF BODOM si SONATA ARCTICA, olandezii de la EPICA, canadienii de la KATAKLYSM, olandezii de la Carrach Angren si americanii…

- Editia a saptea a festivalului Metalhead Meeting va avea loc pe 6 si 7 iulie la Arenele Romane din Bucuresti. Primele trupe confirmate la festival au fost finlandezii de la CHILDREN OF BODOM, olandezii de la EPICA, canadienii de la KATAKLYSM, olandezii de la Carrach Angren si americanii de la Skeletonwitch.…