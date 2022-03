Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Suntem alaturi de familiile colegilor noștri In accidentul aviatic in care a fost implicat elicopterul IAR 330-Puma, miercuri, 2 martie, si-au pierdut viata 7 militari. Pe langa cei cinci membri ai echipajului comunicați inițial, urcasera la bord și doi salvatori pe mare din cadrul Forțelor…

- O aeronava MiG 21 LanceR din dotarea Bazei 86 Aeriene, care executa o misiune de patrulare aeriana deasupra Dobrogei, a pierdut legatura radio cu turnul de control, disparand de pe radar intr-o zona cuprinsa intre localitatile Cogealac si Gura Dobrogei. ”Miercuri, 2 martie, ora 20,00, o aeronava MiG…

De ultima ora . Un avion și un elicopter s-au prabușit in Romania. Toate persoanele de la bord au murit.video

- O femeie in varsta de 54 de ani a murit, iar doi tineri, in varsta de 20 și 29 de ani au ajuns la spital, dupa ce s-au izbit cu un Opel in parapetul de sub podul feroviar de pe traseul R14. Impactul s-a produs in jurul orei 23:10, in apropiere de satul Ghindești, raionul Florești.

- Patru copii au murit si alti cinci au fost raniti, unii dintre ei cu leziuni grave, dupa ce o rafala de vant a ridicat in aer un castel gonflabil instalat in curtea unei scoli din insula Tasmania, situata in sud-estul Australiei, a informat joi Politia locala, citata de EFE.