- In acest sfarsit de saptamana 06 08.01.2023 , la nivel national, pompierii salvatori au gestionat 4.263 interventii in situatii de urgenta. Majoritatea dintre acestea au constat in asistenta medicala, echipajele SMURD actionand in cazul a 3.684 de solicitari. Echipajele operative au intervenit pentru…

- In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 19 apeluri prin care se solicita intervenția de urgența a salvamontiștilor. Cele mai multe, respectiv 7 apeluri, au fost in județul Cluj, apoi 3 in Gorj și Lupeni, 2 in Voineasa și cate un apel in Prahova, Maramureș, Caraș Severin…

- Vești bune pentru pasionații sporturilor de iarna și nu numai. Sfarșitul de saptamana a venit cu zapada naturala pe partiile de la Buscat, localitatea Baișoara. Acestea au funcționat pana acum doar cu zapada artificiala, administratorii stațiunii luptandu-se cu vremea neobișnuit de calda din aceasta…

- La inceputul lunii decembrie la Buscat s-a deschis partia pentru incepatori și cea de saniuțe. Acum administratorii domeniului au amenajat și partia albastra care este deservita de telescaun. Cei care se duc la munte de Craciun se vor bucura de zapada din plin, in zona Baișoara vremea ține cu cabanierii…

- Partia de la Buscat s-a deschis de doua zile. Deja primii turiști s-au bucurat de zapada. In acest moment sunt practicabile partia pentru incepatori și cea de saniuțe. Partia de incepatori de la Buscat, din comuna Baișoara, județul Cluj este una dintre primele partii care s-au deschis in acest sezon.…

- Reprezentanții partiei Buscat au anunțat ca miercuri, 30 noiembrie, vor deschide banda de urcare pentru partia de incepatori și partia de sanii. Mai mult, in urmatoarele zile organizatorii vor deschide și partia albastra dintre cele 4 partii disponibile ale domeniului. „Ne pregatim pentru deschiderea…