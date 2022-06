Opt din zece români cred că prețurile vor crește în medie cu 25% în perioada următoare Opt din zece romani cred ca in perioada urmatoare preturile vor creste in medie cu 25%, arata un studiu realizat recent de Ipsos pentru ING Bank. In acest context, pentru a tine pasul, 80% dintre ei vaneaza reducerile si promotiile in cumparaturile zilnice si peste 50% au cheltuit mai putin pe articolele vestimentare. Totodata, 36% dintre participantii la studiu au spus ca au amanat cumpararea de bunuri de folosinta indelungata (precum un autovehicul), 18% au amanat deschiderea propriului business, respectiv 16% au amanat schimbarea job-ului, in timp ce 14% inca se mai gandesc, momentan, cu privire… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

