Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei anunta ca 6.480 de candidati s-au prezentat la proba scrisa a examnului de definitivat. Dintre acestia, 8 candidati au fost eliminati pentru tentativa de frauda, iar 433 s-au retras din motive personale. Primele rezultate vor afisate in 29 iulie.”Dintre cei 6.776 de candidati…

- Ministerul Educatiei informeaza ca opt candidati la examenul national de definitivare in invatamant, desfasurat miercuri, au fost eliminati din cauza unor tentative de frauda. Miercuri s-a desfasurat proba scrisa din cadrul examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2020. Potrivit unui…

- Proba scrisa din cadrul examenului național de definitivare in invațamant, sesiunea 2020, a inceput astazi, 22 iulie, incepand cu ora Post-ul Dambovița: 118 candidați prezenți și 3 absenți la proba scrisa a examenului național de definitivat in invațamant apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Astazi are loc proba scrisa a examenului național de definitivare in invațamant (sesiunea 2020), iar in Timiș sunt inscriși 237 de candidați. Proba scrisa din cadrul examenului național de definitivare in invațamant, sesiunea 2020, are loc astazi, miercuri, 22 iulie, incepand cu ora 10, in 42 de centre…

- Proba scrisa din cadrul examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2020, se va desfasura miercuri, 22 iulie, incepand cu ora 10:00, in centrul de examen de la Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare Bistrita. Cei 113 candidati inscri ...

- Peste 6.700 de candidați sunt așteptați miercuri, 22 iulie, la proba scrisa a examenului național de definitivare in invațamant (sesiunea 2020)Proba scrisa din cadrul examenului național de definitivare in invațamant, sesiunea 2020, se va desfașura miercuri, 22 iulie, incepand cu ora 10:00,…

- Proba scrisa din cadrul examenului național de definitivare in invațamant, sesiunea 2020, se va desfașura miercuri, 22 iulie, incepand cu ora 10:00, in 42 de centre de examen. Dintre cei 7.105 candidați inscriși la inceputul anului școlar la 95 de discipline de examen, au fost admiși la proba scrisa…

- In contextul situației epidemiologice determinate de raspandirea COVID-19, Ministerul Educației și Cercetarii a adoptat urmatoarele modificari și completari ale Metodologiei-cadru de organizare și...