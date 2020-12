Opt bărbați reținuți pentru tâlhărie. Ei ar fi furat bani și droguri de la traficanți Oamenii legii au efectuat luni 10 percheziții in Ploiești intr-un dosar de talharie calificata, lipsire de libertate și furt calificat. Agresorii sunt banuiți ca au sustras bani si substante psihotrope dela persoanele talharite, anunța IPJ Prahova. „Politistii din cadrul Politiei municipiului Ploiesti au efectuat 10 perchezitii in municipiului Ploiesti, la 8 persoane banuite de savarsirea a 3 infractiuni de talharie calificata, 3 infractiuni de lipsire de libertate si o infractiune de furt calificat din locuinta. Din cercetari a rezultat faptul ca, incepand cu finalul lunii noiembrie, persoanele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

