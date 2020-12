Opt bărbați acuzați de tâlhărie după ce au furat bani și droguri de la traficanți Politistii au facut luni 10 perchezitii in Ploiesti intr-un dosar de talharie calificata, lipsire de libertate si furt calificat cu prejudiciu de aproximativ 25.000 de lei. Agresorii sunt suspectați ca au furat bani și droguri de la traficanți. Conform Poliției Prahova, sunt vizate 8 persoane suspectate de 3 infractiuni de talharie calificata, 3 infractiuni de lipsire de libertate si o infractiune de furt calificat din locuinta. Potrivit sursei citate, incepand cu finalul lunii noiembrie, suspecții și-ar fi abordat „victimele” sub pretextul cumpararii de substante cu efecte psihotrope, dupa care,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au efectuat, luni, 10 perchezitii in Ploiesti la persoane banuite de talharie calificata, lipsire de libertate si furt calificat, agresorii sustragand bani si substante psihotrope, se arata intr-un comunicat al IPJ Prahova. "Politistii din cadrul Politiei municipiului Ploiesti…

- Politistii au efectuat astazi zece perchezitii in Ploiesti, la persoane banuite de talharie calificata, lipsire de libertate si furt calificat, agresorii sustragand bani si substante psihotrope, se arata intr-un comunicat al IPJ Prahova, scrie hotnews . „Politistii din cadrul Politiei Municipiului Ploiesti…

- Politistii au efectuat luni 10 perchezitii in Ploiesti intr-un dosar de talharie calificata, lipsire de libertate si furt calificat. Agresorii sunt banuiți ca au sustras bani si substante psihotrope dela persoanele talharite, anunța IPJ Prahova.

- Politistii au efectuat, luni, 10 perchezitii in Ploiesti la persoane banuite de talharie calificata, lipsire de libertate si furt calificat, agresorii sustragand bani si substante psihotrope, se arata intr-un comunicat al IPJ Prahova, informeaza Agerpres. "Politistii din cadrul Politiei municipiului…

- *BARBAT REȚINUT DE POLIȚIȘTII ARGEȘENI DUPA CE A URMARIT ȘI SUNAT PE FOSTA CONCUBINA PENTRU A O AMENINȚA* Polițiștii de investigații criminale piteșteni au reținut un barbat de 41 de ani, dupa ce, in decurs de doua luni, ar fi apelat-o pe fosta concubina de peste 1.000 de ori, ar fi urmarit-o și amenințat-o.…

- F. T. Astazi, polițiștii de investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova, impreuna cu luptatori de la Serviciul de Actiuni Speciale, au efectuat doua percheziții, in Valenii de Munte și in comuna Teișani, la o persoana banuita de lipsire de libertate in mod ilegal,…

- Polițiștii din comuna Hoparta au prins in flagrant trei persoane in timp ce furau nuci, de pe terenul unui barbat din comuna. La data de 01 octombrie 2020, politistii Postului de Politie Hoparta au prins in flagrant 3 persoane de 31 de ani, 38 de ani, si 46 de ani, toate din comuna Hoparta, in […] Citește…