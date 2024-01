Oprița nu și-ar fi dorit să întâlnească Reșița în prima etapă din 2024 REȘIȚA – Prezent la Gala Fotbalului Carașean, invitat de președintele AJF, Viorel Lolea, antrenorul Daniel Oprița a vorbit despre prima partida oficiala din acest an pentru echipa sa, chiar cea impotriva formației din Valea Domanului! Diferența de locuri din clasament este mare intre cele doua formații, dar daca este sa ne uitam la punctaj, doar doua puncte le despart pe cele doua echipe. Pauza de iarna o gasește pe CSA Steaua pe locul 7, cu 22 de puncte, in timp ce Reșița este pe locul 12, cu 20 de puncte. Oprița, de-a lungul carierei de antrenor, a pregatit Metalul Reșița, Juventus București,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un moment amuzant a avut loc la pauza meciului amical dintre FC Voluntari și MTK Budapesta desfașurat in Antalya și terminat la egalitate, scor 1-1. Voluntari a fost prima echipa romaneasca care a inceput seria de meciuri amicale in cantonamentul din Turcia. Ilfovenii au jucat contra maghiarilor de…

- Voluntari este prima echipa din Liga 1 care incepe meciurile de pregatire din Antalya. Ilfovenii vor evolua de la ora 14:00 impotriva maghiarilor de la MTK Budapesta. Partida este programata de la ora 14:00 și va putea fi urmarita LiveTEXT pe GSP. ...

- CARAȘ-SEVERIN – La Gala Fotbalului Carașean au participat peste 200 de oameni din fotbalul carașean, iar cei mai buni dintre ei in 2023 au fost premiați de catre Asociația Județnena de Fotbal Caraș-Severin! CEL MAI REPREZENTATIV JUCATOR AL JUDEȚULUI : OVIDIU POPESCU Este nascut pe 27 februarie 1994,…

- Arbitrii Bogdan Dumitrache si Andrei Moroita vor conduce la centru ultimele meciurile ale anului disputate, vineri, in Superliga, in cadrul etapei a XXI-a.Bogdan Dumitrache va arbitra meciul Otelul Galati - FC Botosani, programat la ora 17.30. Partida FC Voluntari - Dinamo, programata la ora…

- Finanțatorul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, a acuzat in termeni duri arbtrajul brigazii conduse de Szabolcs Kovacs in meciul pe care formația moldoveana l-a disputat duminica, pe teren propriu, in compania lui FC Voluntari, scor 3-3, in runda cu numarul 16 din Superliga. Duminica, FC Botoșani…

- Capitanul Naționalei, Vadim Rața a inscris ieri un gol pentru echipa sa, FC Voluntari, in Superliga romaneasca. Internaționalul moldovean a rarat, insa, un penalty intr-un meci care s-a incheiat la egalitate 3-3, la Botoșani.

- REȘIȚA – Cei doi fotbaliști se pregatesc in Valea Domanului, sunt liberi de contract, iar antrenorul Flavius Stoican a specificat faptul ca și-i dorește foarte mult! Acesta crede ca CSM Reșița ar arata altfel cu cei doi fotbaliști in teren! Chiar daca au venit in vara foarte mulți jucatori noi in lotul…