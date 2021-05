Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul EGOV ne-a livrat un roadmap al strategiilor si proiectelor din sfera digitalizarii pentru urmatorii 10 ani - Politica Publica in domeniul e-guvernarii, si am obtinut, de asemenea, un program coerent de schimbari eficiente si sustenabile pentru digitalizarea administratiei publice, a declarat…

- Politica de e-guvernare a Romaniei pentru urmatorii zece ani va fi aprobata in sedinta de Guvern in maximum doua saptamani, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de specialitate, presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), Octavian Oprea. "Pana la sfarsitul acestui an, Autoritatea pentru…

- Cartea de identitate electronica nu va fi obligatorie, insa fara acest document cetatenii nu vor mai putea calatori in strainatate, a afirmat joi presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), Octavian Oprea. De asememenea, documentul le va permite deținatorilor sa interacționeze in format…

- Propunerea de politica publica in domeniul e-guvernarii, ce vizeaza digitalizarea serviciilor publice de la nivel central pentru urmatorii zece ani, a fost finalizata, iar la momentul actual se lucreaza la #LogincuPSCID - Platforma Software Centralizata de Identificare Digitala, releva Raportul trimestrial…

- Prima conferința Future Banking din acest an, de pe 18 mai, ofera in premiera posibilitatea de a alege tema unui workshop dedicat crearii de produse inovatoare in zona serviciilor financiare. Acest masterclass de inovație va fi susținut de CEO-ul Qualitance, Mike Parsons, expert in transformare digitala…

- Romanii trebuie sa aiba acces și sa poata verifica, oricand, pe durata activitații lor, doua informații esențiale, legate de momentul in care se vor pensiona: Care va fi cuantumul pensiei lor, la momentul indeplinirii condițiilor pentru pensionare. Cat mai trebuie sa munceasca pana vor indeplini condițiile…

