OPPO Reno 9 fotografiat înainte de lansare OPPO Reno 8 Pro tocmai a intrat pe piata din Romania, unde se vinde cu o oferta atractiva: un incarcator auto de 80W cadou, dar si o minge semnata de Ilie Dumitrescu. Intre timp abunda zvonurile cu privire la un succesor, intarite de o scapare proaspata a lui OPPO Reno 9. Telefonul este asteptat sa debuteze in noiembrie sau decembrie, iar OPPO ar pregati atat un model Reno 9, cat si un Reno 9 Pro si un Reno 9 Pro Plus. Imaginile pe care le avem cu Reno 9 si-au facut aparitia pe reteaua de socializare Weibo. Aranjamentul camerelor din spate e similar cu ce am vazut pe Reno 8 Pro, cu o usoara inspiratie… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De abia a debutat Xiaomi 12T Pro in Europa si implicit si in Romania si iata-ne deja vorbind despre urmatorul flagship Xiaomi. E vorba despre Xiaomi 13 Pro, care va sosi alaturi de Xiaomi 13 luna viitoare. Azi aflam ce diagonale vom primi si ce au special noile modele. Inainte sa ne miram prea tare…

- Huawei a confirmat recent ca va tine un eveniment pe 6 septembrie si cu doar o zi inainte de evenimentul iPhone 14 va lansa seria Huawei Mate 50. Aceasta nu a fost lipsita de scapari pana acum si unul dintre cele 4 modele, Huawei Mate 50 Pro tocmai a fost fotografiat intr-un mod care dezvaluie detalii…

- Xiaomi 12T Pro, urmașul spectaculosului Xiaomi 11T Pro care se lauda cu o incarcare de 120W la lansare , vine cu un alt numar impresionant, care de data asta indica megapixelii camerei principale: 200MP. Zvonurile despre acest lucru au circulat de mult timp, și conform unei fotografii cu ansamblul…

- Unul dintre cele mai mari nume din blogosfera romaneasca, Radu Dumitru se descrie in propriile sale cuvinte ca fiind „inginer electronist și tata de fata”. Noteaza și ca „am doua pisici și sunt pasionat de cafea buna”, iar relația sa cu tehnologia este vizibila de cand a deschis blogul nwradu , in urma…

- Programul „self repair" pentru dispozitivele mobile Galaxy a fost lansat oficial, insa exista numeroase limitari, atat in ceea ce priveste produsele care pot fi reparate, cat si reparatiile efective care pot fi facute. Asa cum a promis in martie, Samsung si-a lansat oficial programul prin care utilizatorii…

- Odata cu revenirea in Romania a brand-ului Honor, am avut parte, totodata, și de lansarea locala a celui mai nou flagship al companiei chineze, Honor Magic 4 Pro. Cunoscuta in mai toata lumea ca o companie ce aparținea de Huawei , Honor s-a desprins de „firma-mama” in urma restricțiilor pe care administrația…

- Pe 27 iulie Huawei a prezentat noul sau sistem de operare, HarmonyOS 3.0, care vrea sa fie rival pentru Android 13 si iOS 16. Vine cu motto-ul „Be One, Be More” si continua pe ruta functiilor colaborative cu alte dispozitive, in zona Super Device. Suporta mai multe dispozitive smart home interconetate…

- Honor a tinut un eveniment in China, unde a prezentat cateva produse noi, printre care si o tableta Honor Pad 8. E cunoscuta si ca Honor Tablet 8 in unele parti din Asia si aduce un ecran generos de 12 inch. Procesorul e un Qualcomm Snapdagragon 680, un CPU 4G vazut si pe Honor X8 sau Huawei Nova 9…