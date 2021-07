Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania, Emil Boc, a afirmat, luni, ca ultima reforma administrativa in tara noastra a avut loc in anul 1968, atunci cand Italia castigase ultimul titlul european la fotbal si considera ca poate vine o noua reforma administrativa avand in vedere ca Italia…

- Dezbaterea și votul pe moțiunea de cenzura inițiata de PSD impotriva cabinetului condus de Florin Cițu au fost programate pentru ora 14.00. Șansele ca aceasta sa treaca la vot sunt minime, in ciuda declarațiilor optimiste ale președintelui PSD, Marcel Ciolacu. PSD se bazeaza pe voturile AUR și pe ale…

- Transferul unor copii de gradinița la clasa zero, in plin an școlar, a declanșat un scandal in comuna Purani din județul Teleorman. Ministerul Educației, inspectoratul școlar și organele de cercetare penala au fost sesizate de un parinte nemulțumit. Povestea a luat amploare dupa ce s-a aflat ca printre…

- A revenit la Buzau unul dintre cei mai buni handbaliști din istorie. Cornel Penu a fost protagonistul unor evenimente organizate la Liceul cu Program Sportiv și la Palatul Comunal. Fostul portar, de doua ori campion mondial cu naționala Romaniei, a inceput sa joace handbal la Buzau. Buzaul locul in…

- Primarul Buzaului organizeaza la toamna un referendum pentru unirea comunei natale, Tintesti, cu municipiul resedinta de judet. In demersul sau lansat recent, Constantin Toma pare neclintit de criticile adversarilor cum ca ar avea interese prin aceasta fuziune.

- Intalnire la nivel inalt in randul social – democraților, la acest sfarșit de saptamana: se reunesc la Brașov pentru a pregati moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Surse din interiorul partidului au declarat ca mai mulți lideri PSD se vor afla fața in fața in acest week-end la Brașov, pentru…

- Municipiul Buzau ar putea sa isi dubleze suprafata administrativa, prin atragerea in componenta sa a comunei Tintesti. Primarul Constantin Toma va initia un referendum local, la care sa participe locuitorii din municipiul Buzau si cei din Tintesti, pentru a duce la indeplinire acest deziderat. „Buzaul…