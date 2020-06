Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia din Venezuela, majoritara in Parlament, a anuntat ca se va retrage din alegerile legislative prevazute pana la sfarsitul anului, un proces electoral pe care l-a calificat drept "farsa", relateaza AFP."Partidele democratice venezuelene nu vor valida si nici nu vor recunoaste o farsa…

- Primul din cele cinci petroliere trimise de Iran spre Venezuela pentru a-i furniza carburanti a intrat sambata in apele teritoriale ale acestei tari, escortat de nave militare ale fortelor venezuelene, a anuntat ministrul petrolului, Tareck El Aissami, scrie AFP. Acest petrolier de la "sora noastra…

- Venezuela sustine ca a dejucat o tentativa de ”invazie pe cale maritima” a unor ”mercenari”, din Columbia, cu scopul de urzi un ”puci” impotriva lui Nicolas Maduro, o operatiune care s-a soldat cu moartea a opt ”teroristi”, relateaza AFP.Citește și: Victor Ciutacu, reacție la vestea ca Sorina…

- Om de incredere al lui Maduro , noul ministru al petrolului are ca obiectiv „restructurarea si reorganizarea” sectorului petrolier, intr-un moment in care pretul la titei este extrem de scazut, se precizeaza in decretul semnat de presedintele socialist si publicat luni in Jurnalul Oficial. Declarat…

- Acest om de incredere al lui Nicolas Maduro va avea drept sarcina "restructurarea si reorganizarea" sectorului petrolier, intr-un moment in care pretul la titei este extrem de scazut, se precizeaza in decretul semnat de presedintele socialist si publicat luni in Jurnalul Oficial. Printr-un…

- În plina pandemie de coronavirus, SUA trimit nave de razboi spre Venezuela, pentru a lupta cu narco-teroriștii și a-l înlatura pe Maduro. NARCOS. Un cuvânt scurt pentru o lume larga și plina de orori. Un serial excepțional realizat de Netflix și o carte, El Narco, a jurnalistului britanic,…

- Guvernul spaniol a „examinat cu interes” propunerea SUA pentru o tranzitie democratica în Venezuela, dar insista asupra sprijinului sau pentru o negociere între venezueleni, pentru care solicita un „efort special de unitate, generozitate si solidaritate”, informeaza…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro si mai multi membri ai regimului sau au fost inculpati in SUA pentru "narco-terorism", a anuntat joi ministrul american al justitiei, Bill Barr, informeaza AFP si dpa.Ei sunt acuzati ca "au participat la o asociere de infractori ce implica o organizatie…