Deținutul politic Serghei Tihanovski, soțul Svetlanei Tihanovskaia, a fost transferat in colonia din Mogilev. Acest lucru a fost raportat de canalul de telegram pentru drepturile omului MAYDAY . Menționam ca Tihanovski iși va ispași pedeapsa intr-o colonie de inalta securitate fiind condamnat la 18 ani de inchisoare. Serghei Tihanovski a fost reținut pe 29 mai 2020 la Grodno in timpul unei demonstrații electorale. El a fost acuzat in temeiul a patru articole din Codul penal, inclusiv organizarea de revolte in masa și obstrucționarea exercitarii dreptului de vot. „El a venit cu un meme jignitor…