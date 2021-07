Stiri pe aceeasi tema

- Lidera in exil a opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a declarat marti la Washington ca le-a cerut liderilor americani sanctiuni inasprite impotriva companiilor publice din tara sa pentru a le determina sa renunte la sustinerea presedintelui Aleksandr Lukasenko, noteaza AFP. Opozanta,…

- Opozanta belarusa Svetlana Tihanovskaia, aflata intr-o vizita in SUA, a cerut luni mai mult ajutor din partea Washingtonului impotriva presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko, relateaza agentia Reuters. In varsta de 38 de ani, Tihanovskaia s-a refugiat in Lituania dupa ce in august anul…

- Un barbat din Florida a fost condamnat luni de un tribunal de la Washington la opt luni de închisoare pentru participarea la asaltul asupra Capitoliei din 6 ianuarie, o premiera de la atacul care a zguduit democrația americana, potrivit AFP.Paul Hodgkins, în vârsta de 38 de…

- Lidera opozitiei belaruse din exil, Svetlana Tihanovskaia, a pledat luni la Praga pentru 'oprirea regimului terorist' al presedintelui Aleksandr Lukasenko, caruia i-a reprosat represiunea si 'arestarea si torturarea' jurnalistului disident Roman Protasevici, relateaza EFE. 'Este un regim terorist…

- Un american acuzat ca a participat la atacul de pe Capitol Hill a pledat vinovat miercuri în fața unui judecator din Washington, devenind al doilea participant la asalt care a încheiat un acord cu procurorii, potrivit AFP.Cu sute de susținatori ai lui Donald Trump, Paul Hodgkins,…

- Uniunea Europeana (UE) a prezentat un plan de sustinere a Belarusului, în valoare de pâna la trei miliarde de euro - în cazul unei tranzitii democratice, dupa plecarea lui Aleksandr Lukasenko de la putere, relateaza AFP.În timp ce Statele Unite anuntau ca pregatesc împreuna…

- Sefa opozitiei belearuse in exil Svetlana Tihanovskaia indeamna Statele Unite si G7 la actiune impotriva regimului lui Aleksandr Lukasenko, acuzat de deturnarea unui avion de linie Ryanair cu scopul de a-l aresta pe opozantul politic belarus Roman Protasevici, care se afla la bord, relateaza AFP.…

- Lidera opozitiei belaruse Svetlana Tihanovskaia a indemnat joi SUA sa isi inaspreasca sanctiunile si presiunea pentru a-l "izola" pe presedintele Aleksandr Lukasenko, a carui realegere este deja denuntata de Washington ca fiind "frauduloasa", informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Va indemn,…