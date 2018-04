Stiri pe aceeasi tema

- Aderarea la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica este vazuta, in primul rand, ca o modalitate de stimulare a reformelor din Romania, subsumata obiectivului cresterii bunastarii cetatenilor, a declarat vineri, la Paris, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, cu ocazia vizitei…

- Programul de cooperare in domeniul formarii profesionale intre ministerele educatiei roman si algerian a fost semnat in Algeria, in prezenta ministrului roman de Externe, Teodor Melescanu, aflat in vizita oficiala in aceasta tara, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis,…

- Vizati ar fi ministrul Economiei, Danut Andrusca, cel al Energiei, Anton Anton, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea si cel al Transporturilor, Lucian Sova. Daca vorbim de nume, vor exista dicutii aprinse si asta pentru ca in momentul in care a ajuns la Palatul Victoria acest nou executiv, au venit aici…

- Scenariu-soc pentru Guvernul Dancila, la doar doua luni de la investire. Potrivit unor surse citate de Antena3, exista nemultumiri uriase privind activitatea a patru ministri, iar acestia ar urma sa fie schimbati din functie pana la mijlocul lunii viitoare.Vizati ar fi ministrul Economiei,…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului transmis AGERPRES, reconfirmarea sprijinului Romaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova, continuarea proiectelor comune si consolidarea relatiilor economice bilaterale sunt principalele componente ale vizitei."Vreau sa asigur autoritatile…

- Pe site-ul Guvernului a aparut prima fotografie oficiala a actualului Guvern Viorica Dancila. Guvernul condus de Viorica Dancila a fost investit, luni, de catre Parlament, cu 282 de voturi favorabile, 136 de voturi „impotriva” si o abtinere. Structura guvernului: Vicepremier, ministrul Dezvoltarii…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat vineri, la finalul sedintei Comitetului National Executiv, lista validata a noului Guvern. Cabinetul Dăncilă va avea patru vicepremieri - Paul Stănescu (PSD), Ana Birchall (PSD), Graţiela Gavrilescu (ALDE) şi Viorel Ştefan…

- Viorica Dancila a anuntat oficial modificarea structurii Guvernului. astfel, a infiintat un post de vicepremier pentru intarirea parteneriatelor strategice ale Romaniei, in special cu SUA. Nominalizarile- 1. Vicepremier – Viorel Stefan 2. Vicepremier si ministru al Mediului – Gratiela Leocadia Gavrilescu…