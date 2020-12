Oportunitate pentru diaspora: Programul Național de Mentorat! In scopul propulsarii spre o cariera de consultanța, incepand cu 10 decembrie 2020, s-a dat startul la inscrierile pentru cea de-a doua ediție a Programul Național de Mentorat Intensiv pentru Activitațile de Consultanța in Management. Perioada de depunere a aplicațiilor se incheie pe 10 ianuarie 2021, urmand ca evaluarea fișelor de inscriere, afișarea rezultatelor și semnarea contractului de mentorat sa se desfașoare pana la finele lunii ianuarie. Prima ediție a avut o rata de succes de 100% și toți absolvenții programului de mentorat și-au inființat propria firma de consultanța. Ca atare, organizatorii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Programul Național de Mentorat Intensiv pentru activitați de Consultanța in Management a ajuns la Ediția a II-a. In scopul propulsarii spre o cariera de consultanța, incepand cu 10 decembrie 2020, s-a dat startul la inscrierile pentru cea de-a doua ediție a Programul Național de Mentorat Intensiv pentru…

- Un festival de psihanaliza si film va fi organizat la Cluj-Napoca, in premiera, in perioada 27-29 noiembrie, cu scopul declarat de a patrunde in nivelul profund al psihicului uman si de a oferi publicului un moment de reflexie asupra vietii si universului. "Prima editie, care trebuia sa…

- "Activitatea de servicii de piata prestate populatiei, serie bruta, in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2020 a inregistrat o cifra de afaceri cu 32,9% mai mica comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2019, influentata de reducerea cifrei de afaceri la: activitǎtile agentiilor turistice…

- Cristian Gentea, primarul ales al Pitestiului, anunta facilitati pentru domeniul HORECA. Consiliul Local a aprobat scutiri de taxe. Cristian Gentea, primarul al Pitestiului, a anunțat ca, in ultima sedinta a vechiului Consiliul Local, a fost aprobata o hotarare pentru aprobarea unor facilitați privind…

- Uniunea Europeana a propus pentru urmatoarea programare un pachet de politici extrem de indraznet iar pentru Romania reprezinta o oportunitate majora aceasta abordare, a declarat, marti, Bogdan Alecu, director general adjunct al Autoritatii de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala…

- Uniunea Europeana a propus pentru urmatoarea programare un pachet de politici extrem de indraznet iar pentru Romania reprezinta o oportunitate majora aceasta abordare, a declarat, marti, Bogdan Alecu, director general adjunct al Autoritatii de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale a aprobat Ordinul nr. 1468/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul MMPS nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XII alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative. Ordinul 1468/2020…

- Management defectuos la Primaria Capitalei. Un raport al Curtii de Conturi arata ca 83 la suta din autorizatiile de constructie, eliberate in perioada 2018 - 2019, ar fi fost emise cu abateri de la lege.