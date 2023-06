Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți experți și-au exprimat opiniile asupra faptului ce pericol prezinta pentru Republica Moldova astfel de formațiuni cum este partidul "ȘOR". Vadim Pistrinciuc, fost deputat, directorul Institutului pentru Inițiative Strategice, a menționat in cadrul unei emisiuni televizate despre anumite aspecte…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat Moldova la 1 iunie. Cele doua țari au multe in comun, mai mult, au relații de prietenie. Despre aceasta a declarat astazi, 4 iunie, Igor Popov, expert al Institutului ucrainean al viitorului și președinte al centrului analitic “Politica”, in cadrul…

- Odata cu organizarea Summitului Comunitații Politice Europene (CPE), Republica Moldova „a implinit majoratul”. De aceasta parere este directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice (IPIS), Vadim Pistrinciuc. Potrivit lui Vadim Pistrinciuc, Moldova poate deja negocia și discuta direct…

- Republica Moldova face pași mari in procesul de aderare la Uniunea Europeana. Președintele Maia Sandu anunțat duminica ca obiectivul Republicii Moldova este ca pana in 2030 sa devina membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, arata Agerpres. Seful statului moldovean a spus, cu prilejul mitingului…

- Comisia Electorala de la Comrat, Gagauzia, Republica Moldova, nu a gasit nicio proba de finanțare ilegala a campaniei electorale a candidatului Partidului ”ȘOR”, Eugenia Guțul. Declarația a fost facuta de șefa CEC-ului din Gagauzia, Iana Kovalenko, conform deschide.md.Potrivit ei, Codul Electoral…

- Anual, la data de 27 aprilie, Republica Moldova sarbatorește Ziua Drapelului de Stat. Pentru prima data Ziua Tricolorului a fost desemnata la data de 27 aprilie 1990, care oficial la aceeași data a fost desemnat simbol al Moldovei de catre deputații primului Legislativ de la Chișinau.Drapelul de…

- ”Am lansat inițiativa de a convoca la Chișinau o adunare a cetațenilor in care sa spunem lumii ca suntem europeni. Sa dam raspuns celor care intreaba ce vor moldovenii. Sa se auda vocea noastra, a celor mulți. Adunarea naționala Moldova Europeana va fi organizata la 21 mai in Piața Marii Adunari Naționale”,…

- In cazul in care separatiștii transnistreni sau trupele ruse staționate ilegal in regiune incep acțiuni ofensive, Ucraina poate oferi ajutor Republicii Moldova, daca autoritațile de la Chișinau il vor cere. Declarația a fost facuta de ambasadorul Ucrainei in Republica Moldova, Marko Șevcenko, in cadrul…