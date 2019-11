Opinie Marius Mărgărit » Descalificare. La locul de muncă Nu e nimic nou. Am mai ratat o calificare, dar data viitoare trebuie sa...bla...bla...bla. Noroc ca ne-au calificat in play-off-ul Ligii Națiunilor alții, Cehia și Austria. Cel mai grav, daca poate fi ceva mai grav decat indolența jucatorilor, in fața a 50.000 de oameni, cand ne-a ridiculizat Suedia, mi se pare lipsa de reacție a lui Contra. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

- Condusa de experimentatul Berg, Suedia a facut ce a vrut pe Arena Nationala! Echipa pregatita de Contra a jucat catastrofal si nu mai are sanse de a prinde locul 2 in grupa F, calificant la Euro 2020. Urmeaza sa ne agatam acum de barajul Ligii Natiunilor.

- Romania va fi prezenta cu siguranța in play-off-ul Ligii Națiunilor, dupa Cehia - Kosovo 2-1. Grație rezultatului meciului de joi seara, ”tricolorii” mai au o șansa de calificare la Euro 2020, in cazul in care nu inving Suedia, vineri, pe Arena Naționala. Pentru ca Romania sa ajunga in play-off-ul Ligii…

