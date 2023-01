Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite il indeamna ironic pe presedintele rus Vladimir Putin sa recunoasca realitatea Razboiului rus in Ucraina si sa-si retraga trupele, dupa ce liderul de la Kremlin a folosit cuvantul "razboi" - interzis in Rusia - intr-o conferinta de presa, relateaza AFP. Aceasta interventie militara in…

- O investigație New York Times, bazata pe inregistrari telefonice exclusive, documente, interviuri și mii de ore de inregistrari video, dezvaluie cum o unitate militara ruseasca a omorat pe o singura strada din Bucea zeci de oameni, in luna martie. Este vorba de strada Yablunska, „un adevarat drum al…

- Suntem in ziua cu numarul 290 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Vladimir Putin a evocat posibilitatea unei ințelegeri pentru a pune capat razboiului din Ucraina, susținand in același timp ca „operațiunea sa militara speciala” se desfașoara conform planului. Totodata, liderul de la Kremlin…

- Doar 25% din ruși susțin razboiul. Sprijinul din partea opiniei publice ruse pentru razboiul din Ucraina „scade substantial”, a anuntat duminica Ministerul Apararii britanic in buletinul sau informativ zilnic . Doar 25% din ruși susțin razboiul „Cu Rusia improbabil sa obtina succese majore pe campul…

- "Toate agentiile fortelor de securitate remarca o crestere a numarului de provocari in apropierea frontierei de stat. Ucraina, sub orice pretext, incearca sa tarasca trupele statelor membre ale NATO in conflict", a afirmat Lukasenko in cadrul unei reuniuni cu privire la situatia politico-militara din…

- Cel mai loial aliat al lui Putin, Aleksandr Lukasenko, a acuzat joi, 1 decembrie, Ucraina ca incearca ”sa tarasca” cu orice pret NATO in conflictul armat cu Rusia, transmite BELTA și Agerpres . ”Toate agentiile fortelor de securitate remarca o crestere a numarului de provocari in apropierea frontierei…

- O linie de comunicare creata intre armatele Statelor Unite și Rusiei la inceputul razboiului din Ucraina a fost folosita o singura data pana acum, a declarat un oficial american pentru Reuters.

- Statele Unite pregatesc o noua tranșa de ajutor militar in valoare de 275 de milioane de dolari pentru a susține contra-ofensiva ucraineana impotriva Rusiei, ajutorul american ajungand la aproape 18 de miliarde de dolari de la inceperea razboiului, transmite Reuters. Noul transport ar include muniție…