- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca opinia preliminara a Comisiei de la Venetia, care nu ar fi trebuit sa fie facuta publica, este un document politic si spune ca este ”speriat” de faptul ca lucrurile acestea sunt tratate cu superficialitate de Comisie.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lider al ALDE, a criticat, duminica, opinia preliminara publicata de Comisia de la Veneția, susținand ca din punct de vede juridic este ”extrem de subțire”, fiind de fapt o opinie politica.”Un astfel de document, denumit «opinie preliminara»…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca se va intalni cu delegatia Comisiei de la Venetia, aflata luni si marti in Romania, daca va fi solicitat in acest sens. "Nu am in...

- Președintele Senatului reacționeaza dur la intervenția lui Klaus Iohannis pe tema legilor Justiției. "Respect dreptul constitutional al presedintelui de a sesiza Curtea Constitutionala, insa consider ca acest demers are menirea de a tergiversa punerea in aplicare a legilor justiției. Din pacate,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca judecatorii Curtii Constitutionale tin cont in judecarea sesizarilor si de recomanarile Comisiei de la Venetia, astfel ca sesizarea suplimentara a presedintelui Klaus Iohannis reprezinta un demers care “incearca sa amane aplicarea…