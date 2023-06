Muzeul Luvru din Paris gazduieste 16 opere de arta din Ucraina, printre care se numara icoane bizantine pretioase din Kiev, pentru a le proteja de razboi. "De la inceputul razboiului, ca si in cazul altor institutii muzeale importante, preocuparea noastra a fost sa vedem cum ii putem sprijini pe colegii nostri ucraineni. In toamna, in fata intensitatii conflictului, am decis asupra acestei salv