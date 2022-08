Stiri pe aceeasi tema

- Statnett, operatorul retelei electrice din Norvegia, a anuntat vineri ca va extinde politica sa de a nu percepe nicio taxa pentru utilizarea retelei sale pana la finalul lui 2023, pentru a atenua impactul preturilor ridicate la electricitate asupra consumatorilor, transmite Reuters.

- “Incepand cu 1 august 2022, furnizarea energiei electrice pentru transportul calatorilor cu metroul este asigurata de catre Enel Energie SA., ca Furnizor de Ultima Instanta (FUI). FUI este o modalitate de asigurare a energiei electrice, pana la incheierea unui contract de furnizare a energiei electrice…

- „Tarifele la gaze au crescut de patru ori doar in ultimul an iar cetațenii noștri platesc un preț de doua ori mai mare decat prețul pe care il platesc cetațenii Romaniei”, susține președintele Republicii Moldova intr-un interviu pentru Hotnews. Maia Sandu a anunțat ca a venit la București pentru…

- Atentie unde parcați in Bucuresti de la 15 august. Locul pe care il ocupați trebuie platit anticipat. Cine nu ia in seama regula se poate trezi cu amenda și cu mașina blocata. Masura a fost anunțata de curand de Primaria Generala. Tarifele difera in funcție de zona.

- Stationarea trotinetelor electrice in locuri interzise va fi sanctionata cu amenzi cuprinse intre 200-400 de lei, conform unui proiect de hotarare supus dezbaterii publice pe site-ul Primariei Capitalei. Proiectul de regulament vizeaza conditiile de utilizare a trotinetelor electrice inchiriate in regim…

- Autoritatea Nationala de Reglementare ANRE in domeniul Energiei, a aprobat miercuri un pachet de acte normative care au ca scop simplificarea procesului de racordare la retelele electrice a capacitatilor noi de producere a energiei electrice, informeaza ANRE printr un comunicat.Astfel, printre principalele…

- In ultimii 4 ani, interesul romanilor privind testele genetice s-a triplat, conform unui studiu intern al Rețelei de laboratoare REGINA MARIA. Specialitatea medicala unde exista cel mai mare interes pentru testele genetice este ginecologia, peste 65% dintre testele fiind realizate pentru aceasta specialitate.…

- Jumatate dintre romani vor sa-si cumpere masini electrice pentru a reduce costul cu alimentarea si a proteja mediul, insa infrastructura de incarcare ramane principalul motiv de reticenta, se arata intr-un comunicat al Deloitte, remis, luni, AGERPRES. Masinile hibride si electrice sunt preferate de…