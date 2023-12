Operatorul Regional APĂ ILFOV: Localitățile Petrăchioaia, Cernica și Glina, procent de peste 74% privind lucrările de apă și canal Proiectul Major de investitii (POIM) cuprinde 13 contracte de lucrari, 2 contracte de achizitie echipamente si 4 contracte de servicii. Contractul R8 – Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa, retele de canalizare, statii de pompare apa uzata in Petrachioaia, Cernica, Glina are un real succes, iar acest lucru se poate vedea in procente. Deși contractual are termen de finalizarea in mai 2025, stadiul lucrarilor in prezent este de 74,2%. In localitatea Glina, antreprenorul Acvatot nu mai are mult și va finaliza lucrarile la rețeaua de apa și canal, urmeaza montarea stațiilor de pompare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

