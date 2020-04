Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air suspenda operațiunile de la Timișoara, Craiova și Sibiu, pana la 1 mai. Din ce orașe din Romania mai zboara compania Operatorul low-cost Wizz Air a anunțat, marți, ca va suspenda toate operațiunile de la bazele din Timișoara, Craiova și Sibiu incepand cu data de 25 martie 2020, ora locala 00.00,…

- Wizz Air suspenda zborurile dintre Emiratele Arabe Unite si Romania, pe rutele Bucuresti - Dubai si Cluj-Napoca - Dubai, in perioada 21 martie - 3 aprilie inclusiv, se arata intr-un comunicat transmis ziarului Libertatea de catre operatorul de transport aerian.Decizia de suspendare a zborurilor pe rutele…

- Wizz Air și Blue Air suspenda zborurile catre nordul Italiei, din cauza epidemiei cu coronavirus. Ce se intampla cu rezervarile deja facute Operatorul low-cost Wizz Air a anunțat ca iși suspenda zborurile pe rutele spre Treviso (TSF) și Bergamo (BGY), din cauza blocarii nordului Italiei ca urmare a…

- Wizz Air suspenda toate zborurile catre nordul Italiei, din cauza epidemiei cu coronavirus. Ce se intampla cu rezervarile deja facute Operatorul low-cost Wizz Air a anunțat ca iși suspenda zborurile pe rutele spre Treviso (TSF) și Bergamo (BGY), din cauza blocarii nordului Italiei ca urmare a masurilor…

- Lensa.ro, magazin online de optica din Romania, a anuntat, luni, ca a inregistrat vanzari record in weekend-ul de martisor, cu un nivel depasit doar de perioada de Black Friday, in conditiile in care clientii au cumparat ochelari inclusiv pentru protectia impotriva coronavirus, potrivit news.ro.Peste…

- Lensa.ro, magazin online de optica din Romania, a anuntat, luni, ca a inregistrat vanzari record in weekend-ul de martisor, cu un nivel depasit doar de perioada de Black Friday, in conditiile in care clientii au cumparat ochelari inclusiv pentru protectia impotriva coronavirus, conform News.ro.Peste…

- Lensa.ro, magazin online de optica din Romania, a anuntat, luni, ca a inregistrat vanzari record in weekend-ul de martisor, cu un nivel depasit doar de perioada de Black Friday, in conditiile in care clientii au cumparat ochelari inclusiv pentru protectia impotriva coronavirus.

- Operatorul aerian Wizz Air anunta reducerea numarului de zboruri efectuate din Romania catre destinatiile din Italia pe fondul epidemiei cu coronavirus. Potrivit companiei, masura va fi valabila in perioada 11 martie - 2 aprilie 2020, cand capacitatea de zbor spre Italia va fi redusa cu…