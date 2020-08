Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Telecomunicațiilor a organizat ieri o dezbatere pe marginea proiectului de lege care stabilește viitorul cadru de dezvoltare a rețelelor 5G in Romania. Proiectul a generat numeroase controverse de la inceput, lucru vizibil și in cadrul dezbaterii de ieri. Astfel, majoritatea participanților au subliniat diferite probleme pe care proiectul le poate genera in forma sa actuala, criticand absența unui studiu de impact și solicitand retragerea lui. Liviu Popescu, director in cadrul Asociației Operatorilor Mobili din Romania, care reunește cei mai mari…