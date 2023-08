Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii din Buzau sunt cautați de Poliție pentru ca au plecat de acasa și nu au mai revenit la domiciliu. Este vorba despre un baiat de 12 ani, care a disparut de mai mult de cinci zile, și o fata de 11 ani, care a plecat de acasa la 10 august 2023.

- Un accident rutier produs, luni dupa-amiaza, 31 iulie 2023, in municipiul Ramnicu Sarat din Buzau, s-a soldat cu ranirea a doi copii. Aceștia au fost loviți de o mașina in timp ce se aflau pe o trecere de pietoni.

- Doi copii, de 9 si 11 ani, au fost loviți in plin de o mașina, in timp ce traversau o strada din Ramnicu Sarat, pe trecerea de pietoni. Conform IPJ Buzau, accidentul a avut loc, luni, pe strada Eroilor, din municipiul Ramnicu Sarat. Politistii au stabilit ca un autoturism condus pe directia Focsani…

- Decesul elevului de 15 ani de la Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiente Auditive din Buzau a fost declarat in jurul orei 07:30, informeaza Știri de Buzau.Personalul internatului Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiente Auditive din Buzau a chemat ambulanța in momentul in…

- Articolul Copil mort in condiții suspecte, gasit in internatul Liceului Tehnologic pentru Deficienți de Auz din Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . O ancheta a poliției este in desfașurare, joi dimineața, la Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiente Auditive din Buzau, dupa ce…

- Doi copii care au fugit de acasa au pus pe jar autoritatile din Iasi. Cei doi, un baiat de 14 ani si un altul de 12, au plecat la niste prieteni si nu au mai dat niciun semn parintilor. Politistii i-au cautat pe cei doi la toti prietenii lor si le-au spus sa ia legatura cu mama lor, ceea ce s-a si…

- Articolul Un șofer din Buzau a fost inregistrat conducand cu aproape 250 km/ora pe A3 – Voia sa se dea mare in fața celor trei copii pe care ii avea in mașina se poate citi integral pe Stiri de Buzau . In lumea in care traim astazi, viteza a devenit o obsesie pentru mulți șoferi. Mulți dintre ei se…

- Un barbat de 29 de ani, domiciliat in raionul Ialoveni, anunțat in anul 2019 in cautare internaționala pe canalele Interpol a fost reținut in Ucraina. Barbatul a fost anunțat in cautare cu scop de arest și extradare la solicitarea Inspectoratului de Poliție Ialoveni, fiind invinuit de comiterea unui…