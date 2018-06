Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Sava a prezentat in emisiunea „Descoperiți”, planul declanșat dupa moțiunea de cenzura pentru daramarea Guvernului Dancila. Eșecul rasunator al moțiunii de cenzura i-a mai șters zambetul...

- Nimic mai firesc, pentru un om care a declarat ca se simte confortabil la Cotroceni, decât sa-si prelungeasca sejurul: “Am luat o decizie important si vreau sa v-o comunic acum, aici, în aceasta dimineata frumoasa.

- Omul de afaceri Ovidiu Tender a declarat, luni, la instanta suprema, in dosarul Alinei Bica, faptul ca i-a facut mai multe cadouri, intre care si un ceas Rolex, pentru ca s-a oferit sa-l ajute in dosarul si fosta sefa DIICOT i-a spus ca este convinsa ca va ajunge, prin Iohannis, procuror general.

- Din spatele gratiilor, fostul mogul Sorin Ovidiu Vintu critica mitingul PSD, care va avea loc sambata in Piata Victoriei si care va avea ca tema apararea democratiei si a statului de drept, precizand ca „este atat inutil, cat și riscant”. De asemenea, Vintu este de parere ca lucrurile ar fi stat…

- Fostul vicepremier și ministru de Interne, Gabriel Oprea, a explicat ca, in anul 2015, Liviu Dragnea a fost cel care a venit la el și i-a cerut sprijinul, in cursa cu Valeriu Zgonea. Oprea a spus ca i-a acordat sprijinul lui Dragnea prin intermediul prietenilor pe care ii avea in PSD.”Ma cunosc…

- Dupa 10 zile de la declanșarea, prin denunțul facut de Ludovic Orban impotriva premierului Dancila, a ceea ce liderii coaliției acuza ca este un plan bine pus la punct la Cotroceni pentru preluarea puterii...

- Curtea Constitutionala dezbate joi sesizarea Guvernului privind existenta unui conflict de natura constitutionala intre Executiv si Presedinte, dupa ce Klaus Ioahnnis a refuzat, conform legii, sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, la propunerea Ministrului Justitiei. In cazul in care CCR va da dreptate…

- Candidatura pe care si-a anuntat-o primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, la functia de presedinte al Forumului Democrat German din Romania (FDGR) - filiala Maramures este un punct de vedere personal si nu s-a pus aceasta problema in cadrul organizatiei, se precizeaza intr-un comunicat…