Operațiunea ”BILAL” : Panică printre miliardarii sistemului! Pandemia a inceput in Romania cu un ”tun” de proporții nemaintalnite de ani de zile, prin care primele maști medicinale au ajuns in țara la un preț pur și simplu halucinant. Iar depașirea oricarui plafon financiar de bun simț de catre importatori nu se putea baza decat pe tupeul oferit de un ”spate” asigurat la […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

