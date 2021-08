Operațiune pentru depistarea racordărilor ilegale lângă Timișoara Polițiștii locali și pompierii voluntari din Giarmata au facut marți seara verificari ale sistemului de canalizare de pe strazile Noua și Viilor din comuna. Potrivit primarului Claudiu Mihalceanu, s-au identificat cateva locuințe racordate ilegal la sistemul central de canalizare, iar proprietarii vor primi amenda maxima pentru deversare ilegala a dejecțiilor. „Vor exista verificari și pe […] Articolul Operațiune pentru depistarea racordarilor ilegale langa Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali și pompierii voluntari din Giarmata au facut marți seara verificari ale sistemului de canalizare de pe strazile Noua și Viilor din comuna. Potrivit primarului Claudiu Mihalceanu, s-au identificat cateva locuințe racordate ilegal la sistemul central de canalizare, iar proprietarii vor…

- Polițiștii din Salciua au acționat, pe raza comunei, pentru combaterea taierilor ilegale de material lemnos. In urma controalelor, a fost indisponibilizata cantitatea de 12 metri cubi de material lemnos. Doi barbați sunt cercetați penal. Potrivit IPJ Alba, la data de 13 august 2021, polițiștii din Salciua,…

- Azi, in jurul orei 13:15 pe DJ 591, la intersecție cu localitatea Albina s-a produs un accident rutier grav in care au fost implicate 4 autoturisme și un autocamion, accident soldat cu decesul a 3 persoane și ranirea a 2 persoane. Din primele verificari, rezulta ca șoferul, un barbat de 54 de ani,…

- Polițiștii locali au depistat, in cursul zilei de ieri, doua persoane care au aruncat deșeuri pe domeniul public, in ziua mare. Ceilalți cetațeni au fost revoltați de gestul celor doi, deoarece mirosul era insuportabil. Cele doua persoane care au aruncat gunoiul au fost sancționați de catre oamenii…

- Acțiune masiva a forțelor de ordine, joi, in Timiș. Polițiștii acționeaza in Timișoara și județ, pe drumuri și autostrada, in parcarile de tiruri și la pensiuni, pentru depistarea migranților care fie incearca sa treaca ilegal granița, fie nu au permise de ședere in Romania.

- Razie de proporții a forțelor de ordine din Timișoara pe linia migrației ilegale. La ora 10.00, zeci de mașini ale Poliției de Frontiera, Poliției și Jandarmeriei au plecat spre toate ieșirile din oraș. In timp ce s-au instituit filtre pe autostrada și principalele ieșiri din Timișoara, alte echipaje…

- Cinci adolescenți cu varste cuprinse intre 13 și 17 ani au atacat cu un pistol cu gaz un cetațean turc, de 25 de ani, caruia i-au furat telefonul mobil și portofelul cu bani, in noaptea de duminica, 23 mai, spre luni, 24 mai, in parcul din spatele Catedralei Mitropolitane din Timișoara, relateaza site-ul…