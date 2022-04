Stiri pe aceeasi tema

- Joel Lion, ambasador nerezident al Israelului in Republica Moldova și Armenia, fost ambasador in Ucraina, face apel la toți cetațenii israelieni sa paraseasca regiunea separatista Transnistria, in contextul tensiunilor din ultimele zile, iar cei care au planuri de deplasarea in regiune sa amane calatoriile.…

- Bulgaria le recomanda cetațenilor ei sa plece urgent din Republica Moldova, din cauza tensiunilor legate de Transnistria. Recomandarea adresata cetațenilor bulgari a fost transmisa, joi, 28 aprilie 2022, de Ministerul de Externe de la Sofia. Bulgaria este prima țara din Europa care le sugereaza cetațenilor…

- Razboiul din Ucraina este prezentat ca "cea mai politicoasa operatiune militara speciala", intr-un text postat pe site-ul Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti. "Cu ajutorul celei mai „politicoase” operatiuni militare speciale, Rusia urmareste obiectivul de a pune capat genocidului de 8 ani al populatiei…

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 28 877 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova - 15 619 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 17 854, iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit…

- Autoritațile din Republica Moldova nu sunt pregatite pentru un dialog constructiv, iar acest lucru face ca reglementarea transnistreana sa fie in impas, transmite Rusia prin intermediul agenției de presa rusa de stat TASS, care citeaza un inalt diplomat a

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a atras atentia asupra situatiei Republicii Moldova, explicand ca statul vecin primeste energie doar din doua surse, din Rusia si din Transnistria. O alta problema este reprezentata de fluxul de refugiati, a mai aratat seful statului, argumentand ca Romania poate…

- Departamentul de Stat al SUA a emis o avertizare prin care a recomandat cetatenilor americani sa nu calatoreasca in Republica Moldova. „Nu calatoriti in Moldova din cauza COVID-19, a activitatii militare neobisnuite si ingrijoratoare a Rusiei in jurul Ucrainei si a conflictului nerezolvat dintre regiunea…

- Autoritatile americane au recomandat cetatenilor lor sa paraseasca imediat Belarusul si Transnistria, in lumina situatiei din jurul Ucrainei, conform unor alerte emise luni de Departamentul de Stat.