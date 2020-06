Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadul Brigazii de Combatere a Crime Organizate Timișoara au declanșat, in aceasta dimineața, una dintre cele mai ample operațiuni impotriva contrabandiștilor de țigari. Sub coordonarea DIICOT, au descins, in același timp, la 32 de locații din Caraș Severin, Timiș și Arad pentru a executa…

- Polițiștii din cadul Brigazii de Combatere a Crime Organizate Timișoara au declanșat, in aceasta dimineața, una dintre cele mai ample operațiuni impotriva contrabandiștilor de țigari,...

- Descinderi in forța in locuințele a pste 30 de persoane banuite ca se ocupa cu contrabanda de țigari. Polițiștii au facut percheziții in locuințele acestora din Caraș Severin, Timiș și Arad. Contrabandiștii aducau țigarile din strainatate și aveau o tehnica bine pusa la punct scrie ziarul local Pressalert.Polițiștii…

- Polițiștii din cadul Brigazii de Combatere a Crime Organizate Timișoara au declanșat, in aceasta dimineața, una dintre cele mai ample operațiuni impotriva contrabandiștilor de țigari. Sub coordonarea DIICOT, au descins, in același timp, la 32 de locații din Caraș Severin, Timiș și Arad pentru a executa…

- Polițiștii din cadul Brigazii de Combatere a Crime Organizate Timișoara au declanșat, in aceasta dimineața, una dintre cele mai ample operațiuni impotriva contrabandiștilor de țigari. Sub coordonarea DIICOT, au descins, in același timp, la 32 de locații din Caraș Severin, Timiș și Arad pentru a executa…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii DIICOT din Constanta au gasit, la locuinta unui barbat, o cultura indoor de cannabis compusa din peste 100 de plante. Oamenii legii au confiscat 11 kilograme de cannabis, dar si doua masini, patru telefoane, un pistol de tip air soft…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Constanta si procurorii DIICOT au oprit pe Autostrada A2 o masina condusa de un barbat de 41 de ani, in care au descoperit cocaina si MDMA cristale, droguri pe care soferul le-ar fi adus din Olanda. Potrivit unui comunicat remis luni, pe 13 martie,…