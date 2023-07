Stiri pe aceeasi tema

- O interdictie totala de circulatie a fost impusa duminica intr-un stat din nord-estul Nigeriei, unde sute de locuitori au jefuit magazine si depozite publice in care erau stocate alimente, au anuntat autoritatile din Adamawa, noteaza AFP, citat de Agerpres.Adolescenti locuind in strada au inceput…

- Fortele israeliene au lansat luni in orasul Jenin din Cisiordania cea mai mare operatiune militara din ultimii 20 de ani, in urma careia cel putin opt persoane au murit si peste 50 au fost ranite, potrivit unui bilant comunicat de Ministerul palestinian al Sanatatii, relateaza News.ro.

- Omenirea a pierdut paduri tropicale virgine ce aveau o suprafata echivalenta cu cea a Elvetiei in anul 2022, potrivit unui nou studiu, informeaza DPA. Aproximativ 4,1 milioane de hectare acoperite de paduri primare au disparut de pe Terra anul trecut, fiind partial distruse de incendii de vegetatie,…

- Procura, esențiala pentru a trece granițaDaca un parinte singur vrea sa mearga cu copilul in vacanța in strainatate, trebuie neaparat sa aiba procura. Potrivit datelor transmise de autoritați, doar in acest an 1.800 de vacanțe s-au terminat la frontiera. Anul trecut, din 6.000 de concedii anulate, 5.000…

- Poliția peruana antidrog a anuntat joi confiscarea a 58 de kilograme de cocaina, care urmau sa fie expediate in Belgia dintr-un port din nordul tarii, drogul fiind ambalat in pachete inscriptionate cu steagul nazist, informeaza AFP și Stiripesurse. Pulberea alba era repartizata in circa 50 de pachete,…

- Un judecator de la Curtea Suprema a Braziliei a ordonat vineri o ancheta asupra platformelor Google si Telegram, acuzate de "campanie abuziva" impotriva unui proiect de lege anti-dezinformare, scrie AFP, citat de Agerpres.Judecatorul Alexandre Moraes a ordonat politiei federale sa convoace in termen…

- Autoritatile din Chile au anuntat ca Venezuela va trimite un avion pentru a-i repatria pe migrantii blocati in apropierea frontierei cu Peru. Migrantii in cauza, majoritatea din Venezuela, Columbia si Haiti, au incercat sa mearga spre nord, fie pentru a se intoarce acasa, fie sa incerce sa ajunga la…

- Zeci de arestari in raiduri efectuate in Germania au vizat membrii gruparii „Ndrangheta”, una din cele mai puternice organizații mafiote din lume. Și in Romania a fost reținut un suspect, a scris, miercuri seara, Deutsche Welle.