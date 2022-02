Operatie de prevelare de organe la Spitalul Judetean Suceava. Cum a decurs interventia

Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul Județean de Urgența ”Sf.Ioan cel Nou” de la Suceava a avut loc joi noapte prima prelevare de organe din pandemie. Au fost prelevate ficatul și cornea de la un pacient aflat in moarte cerebrala in sectia de ATI a Spitalului Judetean “ Sf. Ioan cel Nou “ Suceava și trimise la București.…

- "Am venit eu la conferinta pentru ca Toni a iesit pozitiv joi si din cauza asta ma aflu in fata dumneavoastra. Tot staff-ul se va ocupa de echipa, pentru ca avem o responsabilitate. Am mai fost in situatia asta, poate mai grav, si cred ca ne vom descurca", a afirmat fostul jucator Mihai Pintilii, acum…

- De ce sa alegi o casa cu curte?Planuiesti sa iti achizitionezi propria locuinta intr-un complex rezidential in apropiere de Bucuresti? Daca nu ai luat inca in calcul varianta de casa care dispune si de spatiu exterior generos, este timpul sa o faci! De la calitatea mult imbunatatita a vietii…

- O femeie de 53 de ani, din Pitești, a primit o noua șansa la o viața normala dupa un transfer dublu de ganglioni vascularizați, aceasta suferind in urma cu 23 de ani o mastectomie oncologica, in urma careia a facut limfedem. Operația suferita de femeia din Pitești la o clinica din București este o premiera…

- Comunitatea romaneasca din Dubai va beneficia de o biserica ortodoxa al carei proiect a fost deja finalizat de un grup de arhitecti din Bucuresti, a anuntat sambata Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel. „Sunt vreo 10.000 de romani acolo, in Dubai. Si stau o vreme si pe urma se intorc acasa,…

- Multe vedete recurg la cantopexie pentru a obține o privire mai patrunzatoare. Aceasta procedura este preferata de starurile de la Hollywood. Bianca Dragușanu a optat pentru respectiva operație estetica, iar efectul este uluitor. Aceasta nu s-a uitat la bani atunci cand a venit vorba de mica ei placere.…

- Universitatea Craiova si UTA Arad se intalnesc marti, 14 decembrie, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in cadrul etapei a 20-a din Liga 1. Disputa din Banie va fi arbitrata de Andrei Florin Chivulete (Bucuresti), ajutat la cele doua linii de Alexandru Cerei (Cluj) si Andrei Constantinescu…

- Presedintele PSD Olt, Marius Oprescu, spune ca promovarea unui membru al organizatiei judetene in Guvern este o recunoastere a performantelor electorale, din ultimii ani. In plus, PSD Olt va incerca sa mai trimita membri si in celelalte esaloane ale guvernului. „Bineinteles ca vom incerca sa mai ducem…