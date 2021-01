Stiri pe aceeasi tema

- ​Volkswagen ID.3 1ST și bateria sa litiu-ion de 58 kWh (net) asigura o flexibilitate a deplasarilor fara precedent în aceasta categorie de mașini, iar cu ocazia primelor drumuri lungi cu acest model am strâns și câteva date pe care vreau sa vi le împartașesc. Pe scurt, autonomia…

- Medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, a anuntat vineri ca, pe 26 decembrie, va fi livrata prima transa simbolica de circa 10.000 de doze de vaccin anti-COVID, care vor fi distribuite la cele 10 spitale din tara de linia I destinate ingrijirii pacientilor…

- Primele doze de vaccin din tranșa „simbolica” vor fi alocate pentru vaccinarea personalului medical din 10 unitați medicale de faza I din țara, printre care se afla și un spital din Cluj-Napoca.

- Astazi, mai multe nume reprezentative din istoria lui Dinamo au fost in audiența la premierul Romaniei, Ludovic Orban. Un contigent de vechi dinamoviști au reușit sa obțina o intrevedere cu premierul țarii pentru a dialoga despre tema unui nou stadion. Costel Orac, Ionel Augustin, Florin Prunea, Patrick…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a informat, luni, ca, in prezent, este stabila starea medicului care a suferit arsuri in incendiul de la Spitalul din Piatra Neamt si care a fost transferat in Belgia. ‘A ajuns ieri in jurul orei 12,00. S-a efectuat si o procedura de dializa. S-au efectuat reechilibrarea,…

- Astazi se dau in folosința primele sase paturi de Terapie Intensiva de la Spitalul modular de la Lețcani. Anunțul a fost facut duminica, la Iasi de ministrul Sanatații, Nelu Tataru. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2020/11/1-nov-rdj-18-N-Tataru-Letcani.mp3 Acesta a adaugat ca nu exista…

- Anuntul a fost facut de ministrul Sanatatii Nelu Tataru. "Deocamdata vom suplimenta cu 6 locuri de la Letcani, numarul de paturi ATI, urmand ca saptamana care vine sa ajungem la 24,iar cand se va monta stocatorul de oxigen se va ajunge la 48 de paturi de ATI", a declarat Nelu Tataru, dupa sedinta operativa…

- Constantinescu a murit dupa ce a suferit stop cardio-respirator dupa cinci luni petrecute in coma la spitalul Floreasca din Capitala. Primele probleme mari de sanatate ale artistului au aparut in urma cu 12 ani, cand i-au fost montate valve biologice la inima. Aceasta nu a fost singura operație suferita…