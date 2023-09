”Navigarea este disponibila astazi pentru utilizatorii Plus si Enterprise si ne vom extinde la toti utilizatorii in curand. Pentru a o activa, alegeti Rasfoire cu Bing in selectorul de sub GPT-4”, a spus compania intr-o postare pe X, cunoscuta anterior ca Twitter . OpenAI a anuntat o actualizare majora a ChatGPT la inceputul acestei saptamani, care va permite chatbotului viral sa aiba conversatii vocale cu utilizatorii si sa interactioneze folosind imagini, apropiindu-l de asistentii populari de inteligenta artificiala (AI) precum Siri de la Apple. Startupul de inteligenta artificiala din spatele…