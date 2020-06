Stiri pe aceeasi tema

- Openul Japoniei la tenis (5-11 octombrie), castigat anul trecut la Tokyo de Novak Djokovic, a fost anulat de teama unui al doilea val al pandemiei de coronavirus, au anuntat organizatorii niponi, citati de AFP. Intr-un comunicat, organizatorii Openului Japoniei au precizat: ''Tinand cont de…

- Guvernatorul prefecturii Tokyo, Yuriko Koike, a anuntat joi ca ar putea fi necesara organizarea unor Jocuri Olimpice "simplificate", anul viitor, din cauza impactului pandemiei de coronavirus si a dezvaluit ca organizatorii au discutat deja posibile schimbari, informeaza Reuters. Comentariile doamnei…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a decis sa aloce suma de 800 de milioane de dolari (740 milioane euro) pentru combaterea consecintelor crizei legate de coronavirus. Anunțul a fost facut de catre presedintele organizatiei, Thomas Bach, in cursul unei conferinte de presa. Bach a precizat ca 650…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a declarat luni, in parlament, ca tara sa va aproba in curand tratamentul cu antiviralul Remdesivir in cazul pacientilor cu COVID-19, in ceea ce va fi prima decizie de acest fel a autoritatilor de la Tokyo in contextul epidemiei, transmite agentia Kyodo. …

- Japonia inregistreaza 10.000 de cazuri confirmate de persoane infectate cu COVID-19. Anunțul a fost facut sambata de canalul public nipon NHK, la doar cateva zile dipa ce starea de urgența a fost extinsa in toata țara, pentru a incetini raspandirea virusului.Premierul japonez Shinzo Abe a lansat un…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. "Vom face astfel incat sa platim suma rapid tuturor", a declarat Abe intr-o conferinta de presa televizata in cadrul careia si-a explicat decizia de a extinde starea de urgenta la nivelul intregii tari. Guvernul a vrut intr-o prima faza sa ofere 300.000 de yeni (2.571…

- Calificarile la gimnastica pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021 vor fi reprogramate dupa ce masurile de distantare sociale impuse de guverne pentru stoparea raspandirii pandemiei de coronavirus se vor relaxa. Anunțul a fost facut astazi de catre Federatia internationala de gimnastica ( FIG…

- SUA le-au cerut vineri cetatenilor americani aflati in Japonia sa revina in tara sau sa fie pregatiti sa ramana pe teritoriul japonez pe o perioada nedeterminata in contexul unei potentiale cresteri a numarului cazurilor de COVID-19, transmite Reuters. ''Daca cetateni ai nostri doresc sa se…