- Grupul OPEC+ al celor 23 cele mai mari state producatoare de petrol a decis sa mentina actualul pact care prevede in fiecare luna majorarea productiei cu 400.000 de barili pe zi, pana cel putin in aprilie 2022. Decizia vine in contextul solicitarilor pentru o crestere mai mare a producției de țiței,…

- Preturile petrolului au incheiat tranzactiile de vineri aproape de cele mai ridicate niveluri din ultimii trei ani, investitorii anticipand ca ministrii Petrolului din OPEC vor mentine un ritm stabil al cresterii livrarilor, transmite Reuters. Reprezentantii OPEC si ai aliatilor sai, reuniti…

- Reprezentantii OPEC si ai aliatilor sai, reuniti in cadrul OPEC+, se vor intalni luni. Grupul retrage treptat restrictiile aplicate productiei de titei anul trecut, desi surse apropiate situatiei au spus ca acestia se gandesc sa faca mai mult pentru cresterea livrarilor. Pretul petrolului Brent a urcat…

- Ingrijorarile referitoare la productie i-au determinat pe investitori sa adopte pozitii pe termen lung, potrivit analistilor. Pretul petrolului Brent a avansat cu pana la 1,8%, la 77,10 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel de la jumatatea lunii iulie. Cotatia petrolului West Texas Intermediate (WTI),…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 33 de centi si au inchis la 75,34 dolari pe baril. Contractele pentru petrolul WTI, de referinta pe piata americana, au coborat cu 64 de centi, la 71,97 dolari pe baril. Pe ansamblul saptamanii, cotatia petrolului Brent a urcat cu 3,3%, iar cea…

- Cotatia petrolului Brent a avansat cu 1,1%, la 71,86 dolari pe baril. Pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a avansat la randul sau cu 0,7%, la 67,99 dolari pe baril. Media ultimelor patru saptamani referitoare la livrarile totale de produse in SUA, echivalenta…

- Țarile membre ale OPEC+, principalii producatori dețiței la nivel global, au ajuns duminica la un acord pentru creșterea productiei incepand cu luna august. Acest lucru ar urma sa tina sub control preturile, care au atins cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani. Acordul prevede ca grupul celor 23…

- Pretul petrolului a scazut brusc luni, 19 iulie dupa ce OPEC a depasit un set intern de obstacole si a ajuns la un acord de majorare a productiei, starnind temerile cu privire la generarea unui surplus pe masura ce cazurile de Covid-19 continua sa creasca in tot mai multe tari, transmite Reuters,…