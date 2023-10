Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Energiei din Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite si Irak, cei mai mari trei membri ai Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC), s-au reunit in capitala Arabiei Saudite, Riad, pentru saptamana climatica a ONU, MENA. Noi trei aici, in calitate de producatori importanti de hidrocarburi,…

- Negocierile in vederea normalizarii relatiilor dintre Israel si Arabia Saudita continua sa avanseze, potrivit unui purtator de cuvant al Casei Albe care a informat ca a fost conturata o ”structura de baza” pentru un viitor acord, noteaza Agerpres . ”Partile au schitat o structura de baza spre unde ne…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez si-a anulat participarea la summitul G20 din 9-10 septembrie de la New Delhi dupa ce joi a fost depistat pozitiv la COVID-19. Anuntul a fost facut de guvern intr-un comunicat, transmite agenția AFP, citata de Agerpres. Sanchez ‘a fost declarat pozitiv in cursul dupa-amiezii…

- Ministrul francez al armatelor, Sebastien Lecornu, va efectua in perioada 6-11 septembrie un turneu in Orientul Mijlociu, cu vizite in Arabia Saudita, Kuweit si Emiratele Arabe Unite (EAU), a anuntat luni ministerul de resort, potrivit AFP.Vizita in Arabia Saudita, 'prima a unui ministru al armatelor…

- Ministrul de externe al Iranului a declarat ca a avut vineri o discutie "directa, sincera si productiva" cu printul mostenitor al Arabiei Saudite, cu ocazia primei sale vizite in monarhia din Golf dupa apropierea dintre aceste doua puteri regionale rivale, transmite sambata AFP, citat de Agerpres.Hossein…

- Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, s-a intalnit vineri, 18 august, la Jeddah, cu ministrul iranian de externe Hossein Amirabdollahian, in cadrul discuțiilor la cel mai inalt nivel de cand cele doua țari s-au reconciliat dupa ani de rivalitate acerba care au destabilizat regiunea.…

- Guvernul Marii Britanii a anuntat, marti, sanctiuni impotriva unor persoane si entitati din Turcia, Emiratele Arabe Unite, Slovacia, Elvetia, Iran si Belarus, acuzate ca ofera armament Rusiei pentru razboiul din Ucraina, scrie Mediafax.Ministrul britanic de Externe, James Cleverly, a anuntat sanctiuni…

- In ultimii ani, a existat o preocupare tot mai mare cu privire la impactul activitaților umane asupra mediului, generata de schimbarile climatice. Un factor important care contribuie la aceste schimbari este eliberarea de dioxid de carbon (CO2) in atmosfera, menționata adesea ca amprenta de carbon.…