- Consiliul Federal al Elveției a aprobat un buget de 80 de milioane de franci elvețieni (peste 78 de milioane de euro - n.r.) pentru ajutor umanitar destinat Ucrainei și statelor vecine in care s-au refugiat cetațenii acestui stat atacat militar de Federația Rusa. Din cele 80 de milioane de franci elvețieni,…

- Peste 1,75 de milioane de persoane au fugit din Ucraina in Polonia de la inceputul razboiului, a anunțat luni, 14 martie, Poliția de Frontiera poloneza, potrivit BBC News . De altfel, Polonia este, de departe, țara care a primit cei mai mulți refugiația pe teritoriul sau pana acum, din cei aproape 2,7…

- "Azi numarul de refugiați din Ucraina a ajuns la 2 milioane," a anunțat marți Inaltul comisar ONU pentru refugiați, Filippo Grandi.Today the outflow of refugees from Ukraine reaches two million people. Two million.— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 8, 2022 Potrivit datelor ONU, 1,2 milioane dintre…

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei rusești, potrivit celor mai recente cifre ale Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați. Potrivit BBC, mai mult de jumatate dintre refugiați au ajuns in Polonia, in timp ce 150.000 au trecut in Ungaria, iar restul in…

- Federatia Rusa a amenintat recent ca ar putea utiliza armament nuclear tactic impotriva Ucrainei. Exploziile nucleare pot provoca daune semnificative si victime din cauza caldurii si radiatiilor, scrie Ready. Detonarea unei arme nucleare in Ucraina va afecta in mod direct nu doar Romania, ci si alte…

- UE a avertizat ca Europa se confrunta cu o criza umanitara majora, iar numarul persoanelor stramutate din cauza invaziei Rusiei ar putea fi mai mare de sapte milioane, informeaza BBC. „Asistam la ceea ce ar putea deveni cea mai mare criza umanitara de pe continentul nostru european in multi,…

- Europa se confrunta cu o criza umanitara majora, a avertizat comisarul european pentru ajutor umanitar, Janez Lenarcic, potrivit BBC, preluat de news.ro . „Asistam la ceea ce ar putea deveni cea mai mare criza umanitara de pe continentul nostru european in multi, multi ani”, a declarat Janez Lenarcic,…