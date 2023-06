Stiri pe aceeasi tema

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a declarat, luni, ca susține propunerea mai multor directori de companii care se ocupa de dezvoltarea de software de tip Inteligența Artificiala (AI) pentru crearea unei agenții care sa se ocupe de monitorizarea acestui nou tip de tehnologie, relateaza Reuters.…

- Liderii dezvoltatorului ChatGPT, OpenAI, cer reglementarea inteligenței artificiale „superinteligente”, susținand ca este necesara o organizație echivalenta Agenției Internaționale pentru Energie Atomica pentru a proteja omenirea de riscul de a crea accidental ceva cu puterea de a o distruge, transmite…

- Directorul general al OpenAI, start-up-ul din spatele ChatGPT, a declarat marți, in fața unui grup de senatori, ca utilizarea inteligenței artificiale pentru a interfera cu integritatea alegerilor este un "domeniu semnificativ de ingrijorare", adaugand ca este nevoie de reglementare, noteaza agenția…

- Bard, chatbot-ul bazat pe Inteligenta Artificiala este disponibil unui numar de 180 de tari, in engleza. Google anunta integrarea acestei tehnologii, in curand, pe multe alte platforme, inclusiv in motoarele de cautare, relateaza AFP, potrivit News.ro.Gigantul american al Internetului si concurentul…

- Google a lansat intr-un stadiu de preview chatbot-ul Bard, care se vrea un rival pentru ChatGPT, ignorand feedback-ul negativ primit de la propriii angajați, a informat Bloomberg, care a citat mesaje interne din cadrul Google.Angajatii care au lucrat cu chatbot-ul Bard au implorat conducerea sa nu il…

- ”Inteligenta artificiala generativa si alte tehnologii care evolueaza accelerat anunta un viitor nou si indraznet pentru afaceri, pe masura ce lumea fizica si cea digitala devin inevitabil conectate”, se arata in studiul Accenture, Technology Vision 2023. Studiul exploreaza tendintele in materie de…

- Elon Musk și un grup de experți in inteligența artificiala și directori din industrie au cerut o pauza de șase luni, intr-o scrisoare deschisa, invocand potențialele riscuri pentru societate și umanitate, noteaza Reuters.Scrisoarea, emisa de organizația non-profit Future of Life Institute și semnata…

- Bill Gates, cofondatorul Microsoft, a publicat marți o scrisoare de șapte pagini cu titlul „Epoca AI a inceput” – in care iși prezinta parerile despre viitorul Inteligenței Artificiale (AI) si evoluția omenirii. Scrisoarea a sosit in aceeași zi in care Google și-a lansat chatbot-ul AI, Bard, care se…