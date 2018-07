Violenta impotriva copiilor in Siria a crescut dramatic de la inceputul anului, a afirmat vineri un oficial al Natiunilor Unite, citat de dpa.



Peste 600 de copii au fost ucisi sau mutilati pana in prezent in 2018, a aratat Virginia Gamba, reprezentant special al ONU pentru situatia copiilor din conflictele armate.



Aceasta a precizat ca, doar in primul trimestru din acest an, numarul copiilor ucisi sau mutilati a crescut cu aproximativ 350% fata de trimestrul anterior.



Potrivit datelor culese de ONU, mai mult de 7.000 de copii au fost ucisi de la inceputul conflictului,…