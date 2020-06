Stiri pe aceeasi tema

- Iranul ar accepta un dialog cu Statele Unite, daca Washingtonul ar prezenta scuze pentru retragerea unilaterala din acordul nuclear semnat in 2015, a declarat miercuri presedintele iranian Hassan Rouhani intr-un discurs televizat preluat de Reuters. Presedintele american Donald Trump a…

- Parlamentul chinez a adoptat joi aproape în unanimitate o lege controversata cu privire la securitatea naționala a Hong Kong-ului, ca masura la protestele de anul trecut din fosta colonie britanica și în ciuda actualelor proteste care agitat strazile regiunii, relateaza AFP. Mișcarea ar…

- In baza noilor proceduri introduse in timpul pandemiei de COVID-19, toate videoconferintele Consiliului de Securitate sunt organizate pe baza consensului intre cei 15 membri. In vremuri obisnuite, fiecare membru al Consiliului se poate opune unei reuniuni daca strange noua voturi din totalul celor 15…

- Statele Unite au solicitat miercuri o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pe tema controversatei legi de securitate dorite de Beijing pentru Hong Kong, dar China s-a opus desfasurarii acesteia, potrivit unor surse diplomatice, scrie AFP potrivit Agerpres. In baza noilor proceduri…

- Statele Unite s-au opus adoptarii unui comunicat redactat de Rusia care isi propunea denuntarea utilizarii mercenarilor in Venezuela, in cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU organizate miercuri, la New York, la solicitarea Moscovei, informeaza joi AFP. Adoptarea oricarei…

- Germania si Estonia au prezentat marti in Consiliul de Securitate al ONU un scurt proiect de rezolutie privind pandemia COVID-19, menit sa inlocuiasca textul anterior prezentat de Franta si Tunisia si care, dupa doua luni de negocieri, a fost blocat de Statele Unite, informeaza AFP. Avand…

- Marți, Phenian a tras mai multe rachete, presupuse de croaziera, in direcția Marii Japoniei, numita și Marea de Est. Potrivit statului-major al armatei nord-coreene, „mai multe proiectile” care ar fi „rachete de croaziera cu raza scurta de acțiune” au fost trase din orașul Munchon, in estul țarii. In…

- Presedintii din SUA si Franta, Donald Trump si Emmanuel Macron, intentioneaza sa convoace o reuniune a membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pe tema coronavirusului, potrivit Mediafax.Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau din Franta, Emmanuel Macron,…