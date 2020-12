Stiri pe aceeasi tema

- Numarul aliaților NATO nu poate fi convertita in calitatea operațiunilor militare, macar și in Afganistan (talibanii nu sunt adversarul vel mai dotat cu tehnologii). Americanii nu sunt deranjați de ramanerea in urma fața de Rusia la capitolul tehnologiilor militare (rachete hipersonice, sisteme…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat luni, prin consens, rezolutia bienala intitulata "Cooperarea dintre Organizatia Natiunilor Unite si Organizatia de Cooperare Economica la Marea Neagra". Proiectul rezolutiei a fost introdus, in cadrul celei de-a 75-a sesiuni a Adunarii Generale, de catre Romania,…

- La 23 noiembrie 2020, Adunarea Generala a ONU a adoptat, prin consens, rezoluția bienala intitulata "Cooperarea dintre Organizația Națiunilor Unite și Organizația de Cooperare Economica la Marea Neagra". Proiectul rezoluției a fost introdus, in cadrul celei de-a 75-a sesiuni a Adunarii Generale, de…

- Moscova a decis sa mareasca capacitatea de lupta a militarilor rusi la Marea Neagra si doteaza trupele de asalt cu blindate modernizate. Concret, conform Ministerului rus al Apararii, divizia de desant dislocata in Regiunea Militara Sud va primi in inzestrare 60 de masini de desant BMD-4M si transportoare…

- Șeful biroului londonez al companiei aeriene ruse, Aeroflot, a fost arestat sub suspiciunea de inalta tradare dupa ce, potrivit mediei locale, ar fi predat secrete de stat serviciilor britanice. Dmitry Fedotkin, in varsta de 39 de ani, care a condus operațiunile Aeroflot in Marea Britanie in ultimii…

- Viorica Dancila semneaza in calitate de fost premier un articol de opinie in cotidianul israelian Jerusalem Post, in care indeamna Europa la ”o relație vibranta, reciproc avantajoasa” cu Rusia. Dancila spune ca est-europenii il ințeleg mai bine pe Vladimir Putin decat occidentalii, și spune ca actuala…

- Unul dintre cei mai apropiați prieteni ai președintelui rus Vladimir Putin s-ar fi folosit de Barclays Bank din Londra pentru spalarea banilor și pentru a evita sancțiunile impuse dupa anexarea Crimeei in 2014, potrivit unei ample anchete jurnalistice la care au participat peste 100 de redacții din…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat luni ca Moscova va acorda un împrumut de 1,5 miliarde de dolari Belarusului, dupa ce liderul de la Minsk, Aleksandr Lukașenko, contestat de popor, a mers luni sa îi ceara și mai mult sprijin, relateaza Reuters.La o zi dupa ce peste 100.000…