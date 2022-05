Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va boicota miercuri o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU cu Comitetul Politic si de Securitate al Uniunii Europene (COPS), un eveniment rar, ce ilustreaza o deteriorare suplimentara a relatiilor cu Moscova, transmite AFP. Potrivit unei surse diplomatice rusesti care a vorbit sub protectia…

- Rusia va boicota, miercuri, o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU si a Comitetului Politic si de Securitate (COPS) al Uniunii Europene, ceea ce arata o noua deteriorare a relatiilor dintre Moscova si partenerii parteneri ai Natiunilor Unite, relateaza Le Figaro preluat de news.ro Fii…

- Razboiul din Ucraina, declansat de Rusia „cu incalcarea Cartei Natiunilor Unite”, are consecinte in 74 de tari in curs de dezvoltare si afecteaza 1,2 miliarde de oameni, a declarat marti secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la inceputul unei sesiuni a Consiliului de Securitate. Analiza ONU are…

- Cele sase tari occidentale membre ale Consiliului de Securitate al ONU au denuntat vineri folosirea institutiei de catre Moscova pentru a raspandi „dezinformare” si „propaganda”, inaintea unei a zecea reuniuni a acestei instante de la invazia rusa din Ucraina, relateaza AFP.

- Marea Britanie, Statele Unite, Albania, Franta, Norvegia si Irlanda au cerut pentru joi dupa-amiaza o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU privind Ucraina din cauza deteriorarii situatiei umanitare din aceasta tara, a aflat miercuri AFP din surse diplomatice. ‘Rusia comite crime de…

- Rusia propune celorlalti 14 parteneri ai sai din cadrul Consiliului de Securitate al ONU sa adopte miercuri o rezolutie ”umanitara” legata de ”operatiunea militara speciala” rusa din Ucraina, anunta marti diplomati rusi, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta vineri, la orele 16.00 GMT, cu privire la presupusa producere de arme biologice in Ucraina, la solicitarea Moscovei a carei credibilitate in domeniul armelor chimice a fost pusa sub semnul intrebarii de Washington si Londra in cadrul unei sesiuni…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a convocat pentru vineri o reuniune cu participarea celor 57 de state membre, printre care Ucraina, Rusia, SUA si toate tarile Uniunii Europene, la care Moscova sa ofere informatii in legatura cu activitatile sale militare.